Ana Sayfa » Akıllı Telefon Realme Neo 7 Özellikleri Tanıtıldı: 7000 mAh Batarya ile Geliyor! Akıllı Telefon Realme Neo 7 Özellikleri Tanıtıldı: 7000 mAh Batarya ile Geliyor! Emine Emre 4 Görüntüleme

Realme, akıllı telefon piyasasındaki pazar payını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda üst gruba hitap eden Realme Neo 7 özellikleri tanıtıldı. Her segmente yönelik cihazları piyasaya sunan marka, çoğunlukla fiyat performans telefonları ile geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor; Realme Neo 7 de bunlardan biri. 7000 mAh kapasiteli batarya ile gelen telefonun özellikleri içerikte.

Realme Neo 7 Özellikleri Tanıtıldı!

Realme yeni üst seviye telefonu Realme Neo 7’yi Çin’de lanse etti. Alt amiral gemisi grubunda yer alan cihaz yüksek performans ve güçlü kamera özellikleri ile geliyor. Tasarım bakımından da göze hitap eden bir telefon olan Neo 7, en çok 7000 mAh’lık bataryası ile dikkat çekmekte.

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Realme Neo 7’nin 7000 mAh’lık bataryası CATL teknolojisi il geliştirilmiş durumda. Bu teknoloji sayesinde telefon tek şarj ile 14 saatlik görüntülü konuşma, 23 saate kadar da video oynatma imkanı sunuyor. Bunların yanı sıra cihaz tek şarjla 22 saat harita navigasyonu sağlayabilmekte. Neo 7 bu gelişmiş bataryasının yanı sıra 80 W’lık hızlı şarj desteği de sunmakta.

Dimensity 9300+ İşlemci!

Fiyatına göre oldukça yüksek bir performans sunacak olan Realme Neo 7, MediaTek Dimensity 9300+ işlemciden gücünü almakta. Güç verimliliği konusunda oldukça üst seviye olan bu telefon, 3,4 GHz’e kadar olan performans sunmakta. 8,5 mm kalınlığında olan Realme Neo 7, 6,78 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. 120 Hz tazeleme hızı sunan LTPO FHD+ panel 6000 nitlik bir tepe parlaklık noktasına sahip. Ayrıca cihazda ekran içi parmak izi okuyucu da yer almakta.

Realme Neo 7 kamera özellikleri ile de dikkat çekmekte. İki kameralı bir arka kuruluma sahip olan Neo 7; 50 MP çözünürlüklü Sony IMX882 ana kamera ve 8 MP’lik ultra geniş açı kamera ile geliyor, selfie kamerası ise 16 MP çözünürlüklü. Ayrıca cihazda, fazla ısınmanın önüne geçen VC soğutma sistemi, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 bağlantısı bulunuyor. IP69 sertifikasına sahip olan cihaz suya ve toza karşı da dayanıklı. Cihazın özelliklerini detaylı bir şekilde listelemek gerekirse:

Ekran – 6.78 inç 1.5K (1264×2780 piksel) 8T LTPO, 6000 nit tepe parlaklık, 2160Hz PWM Karartma, 1-120Hz Yenileme Hızı

– 6.78 inç 1.5K (1264×2780 piksel) 8T LTPO, 6000 nit tepe parlaklık, 2160Hz PWM Karartma, 1-120Hz Yenileme Hızı İşlemci – MediaTek Dimensity 9300+ (Sekiz Çekirdekli)

RAM – 12 GB, 16 GB

Depolama – 256 GB, 512 GB, 1 TB

Sanal RAM – 12 GB’a kadar

– 12 GB’a kadar Arka Kamera – 50 MP Sony IMX882 (OIS destekli) + 8 MP Ultra Geniş Açı

Ön Kamera – 16 MP

Batarya – 7.000 mAh, 80 W Hızlı Şarj

Su/ Toz Dayanıklılığı – IP68/ IP69

Boyutlar – 162.55 x 76.39 x 8.56 mm

Ağırlık – 213 gram

Renkler – Meteor Siyahı, Uzay Gemisi, Denizaltı

Fiyatı Ne Kadar?

Özelliklerine göre oldukça uygun bir fiyatla piyasaya sürülen Realme Neo 7, Çin pazarında 302 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Cihazın global pazara ne zaman çıkacağı henüz belirsiz olsa da kısa bir zaman içinde globale de gelmesi bekleniyor.