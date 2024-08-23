Realme Orta Segment Telefonu Narzo 70 Turbo 5G Geliyor, İşte Özellikleri!

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Orta seviyenin vazgeçilmez markası realme, Narzo 70 serisine yeni bir model daha ekliyor; Narzo 70 Turbo 5G. Cihazın henüz resmi tanıtımı yapılmasa da özelikleri belli olmaya başladı. Akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri olan Realme, kısa bir zaman önce Narzo serisinden Narzo 70x, Narzo 70, Narzo 70 Pro’yu tanıtmıştı. Şimdi ise Realme orta segment telefonu Narzo 70 Turbo 5G geliyor, işte özellikleri.

Realme Orta Segment Telefonu Narzo 70 Turbo 5G Geliyor

Realme uygun fiyatlı telefon serisi Narzo 70 ile orta segmente güçlü bir şekilde girdi. Şimdi ise seriye yeni bir model eklemeye hazırlanıyor; Realme Narzo 70 Turbo 5G. RMX5003 model numarası ile ortaya çıkan cihazın bazı özellikleri belli oldu.

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Realme 13+ 5G modeli RMX5002 model numarasıyla ortaya çıkmıştı. Yeni gelen modelin numarası RMX5003 olunca, söz konusu telefonun 13 Plus 5G’nin yeniden adlandırılmış ya da bazı özellikleri değiştirilmiş versiyonu olabileceği düşünülmekte. Realme’nin bütçe dostu, orta segment telefonu olarak piyasaya sürülecek olan modeli Narzo 70 Turbo 5G’nin gücünü Dimensity 7300’den alması beklenmekte.

8 GB ve 12 GB’lık RAM opsiyonlarına sahip olan telefon modelinin 256 GB’a kadar olan depolama alanları ile gelmesi bekleniyor. Narzo 70 Turbo 5G modelinin RAM ve depolama alanı seçenekleri; 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB ve 12 GB + 256 GB şeklinde olacak. Cihazın kamera kısmına baktığımızda ise Camera FV-5 platformuna sahip olduğu görülmekte.

50 MP Ana Kamera, 5000 mAh Batarya!

50 Megapiksel çözünürlüğe sahip EIS destekli ana kamerası bulunan cihazın ön kamera kısmında ise 16 Megapiksel çözünürlüklü kamera yer alacak. Batarya tarafında ise cihazın 5000 mAh kapasiteli güçlü bir pile sahip olması beklenmekte. Hızlı şarj desteği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

Narzo 70 Turbo 5G ekran özelliklerine bakıldığında 6.67 in büyüklüğünde bir ekran ile gelebilir. FHD+ çözünürlüklü AMOLED panel barındıracak olan bu orta seviye Realme telefon üç farklı renk seçeneği ile geliyor. Yeşil, mor ve sarı renk opsiyonları sunacak olan cihaz, tasarım bakımından da son derece göz alıcı denilebilir.