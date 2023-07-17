Ana SayfaTeknoloji HaberleriRealme Pad 2, 19 Temmuz'da Geliyor!

Realme Pad 2, 19 Temmuz’da Geliyor!

Teknoloji devi Realme, Pad 2 modeli ile beraber 19 Temmuz'da geliyor. İnce çerçeveli ve yüksek yenileme hızına sahip 11.5 inç ekrana sahip olacak ve tanıtımından bir hafta sonra satışa çıkacak.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
20
realme pad 2

Instagram Threads Uygulamasına DM Özelliği Geliyor

Instagram'ın Threads uygulaması kısa süre önce piyasaya çıktı ve şimdiden çok başarılı bir sosyal medya...

Teknoloji devi Realme, Pad 2 modeli ile beraber 19 Temmuz’da geliyor. İnce çerçeveli ve yüksek yenileme hızına sahip 11.5 inç ekrana sahip olacak ve tanıtımından bir hafta sonra satışa çıkacak.

Pad 2, dairesel bir kamera adasına ve sol ve sağ taraflarda (yatay tutulduğunda) 2×2 konfigürasyonunda dört hoparlöre sahip olacak. Bu tasarım diğer tablet modellerinden oldukça alışık olduğumuz tarza bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran, 2K olarak tanıtılırken, panel 1 milyar renkle gelecek. Bununla beraber birçok süslü özellikte geliyor. Bunların arasında ince ayarlı karartma ve O1 Ultra Vision Engine ile uyarlanabilir parlaklık yer alıyor

Bu büyük tabletin bir USB-C bağlantı noktası olacak ancak 3,5 mm’lik bir ses jakı bulunmayacak. Tanıtılmasıyla beraber daha çok özelliğinin netleşeceğini tahmin ediyoruz.

Lenovo Legion Y700 2023 Özellikleri Belli Oldu!

-- Reklam --

Nadir ve Mühürlü Birinci Nesil iPhone Rekor Fiyatla Satışta!

Apple'ın ilk cihazları tonlarca para karşılığında açık artırmaya çıkarılıyor. Bununla birlikte, 2007'de merhum Steve Jobs tarafından piyasaya sürülen 4...
Önceki İçerik
Instagram Threads Uygulamasına DM Özelliği Geliyor
Sonraki İçerik
Toyota, AR Gözlükleri Arabalara Taşıyor
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.
Kaynakgsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021