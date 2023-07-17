Realme Pad 2, 19 Temmuz’da Geliyor!

Teknoloji devi Realme, Pad 2 modeli ile beraber 19 Temmuz’da geliyor. İnce çerçeveli ve yüksek yenileme hızına sahip 11.5 inç ekrana sahip olacak ve tanıtımından bir hafta sonra satışa çıkacak.

Pad 2, dairesel bir kamera adasına ve sol ve sağ taraflarda (yatay tutulduğunda) 2×2 konfigürasyonunda dört hoparlöre sahip olacak. Bu tasarım diğer tablet modellerinden oldukça alışık olduğumuz tarza bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor.

Ekran, 2K olarak tanıtılırken, panel 1 milyar renkle gelecek. Bununla beraber birçok süslü özellikte geliyor. Bunların arasında ince ayarlı karartma ve O1 Ultra Vision Engine ile uyarlanabilir parlaklık yer alıyor

Bu büyük tabletin bir USB-C bağlantı noktası olacak ancak 3,5 mm’lik bir ses jakı bulunmayacak. Tanıtılmasıyla beraber daha çok özelliğinin netleşeceğini tahmin ediyoruz.

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