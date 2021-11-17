Realme Pad, Avrupa Pazarlarında Görücüye Çıktı

Birkaç ay önce Realme, piyasada Realme Pad olarak yer alan ilk tabletini tanıttı. Tablet, uygun bir fiyata harika özellikler vaat ediyor ancak Hindistan pazarıyla sınırlıydı. Şimdi, Realme Pad resmi olarak Avrupa pazarlarına ulaştı.

Realme Pad Tablet

Realme, tableti Belçika, Almanya, Portekiz, Lüksemburg ve Hollanda için indirimli fiyatla kullanıma sundu. Yalnızca Wi-Fi varyantı için orijinal olarak 260 euro fiyat etiketine sahip.

Bunu Hindistan fiyatlarıyla karşılaştırırsak tabletin Avrupa pazarlarında biraz pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Realme Pad, Hindistan’da yaklaşık 188 dolar fiyatla ucuz bir fiyata geliyor. Ancak, Hindistan’daki modelin 3GB RAM + 32GB depolamaya sahip olduğunu, Avrupa modelinin ise 4GB RAM + 64GB depolama modeli olduğunu belirtmekte fayda var.

Bu arada Realme Pad, 10.4 inç LCD ekranlı metal gövde tasarımıyla geliyor. Ekran 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 360 ​​nit parlaklığa sahip. Okuma Modu, Gece Modu, Karanlık Mod ve Güneş Işığı Modu gibi özellikler de vaat ediyor. 8 MP ön kamerası ve 8 MP arka kamerası ile satışa çıkıyor.

4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile eşleşmiş MediaTek Helio G80 işlemciyle geliyor. Depolama, 1 TB’a kadar bir microSD kart yuvası aracılığıyla genişletilebiliyor. 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 7.100mAh pil içeriyor. Android 11 işletim sistemiyle Realme UI desteğine sahip.

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