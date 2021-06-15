Realme Pad ve Realme Book Tanıtıldı – İşte Özellikleri

Realme’nin ürün yelpazesini yeni kategoriler içerecek şekilde genişletmeyi planladığına dair haberler duyduk. Ve bugün şirket küresel etkinlikte ilk tablet ve dizüstü bilgisayarını yakında duyuracağı haberini doğruladı. Her iki ürün de sırasıyla Realme Pad ve Realme Book olarak adlandırılacak.

Realme Pad

Realme, Realme Pad’i eğlence odaklı bir cihaz olarak tanımlıyor. Tablete şöyle bir bakacak olursanız, alüminyum bir gövde ve arkada çıkıntılı bir kamera muhafazası olduğunu görebilirsiniz. Teknik özellikleri hala bilinmemekle birlikte, tablet kesinlikle Android işletim sistemine sahip olacak.

Realme Book

Etkinlikte gösterilen Realme Book’un bir prototipi, şirketin gümüş metalik kaplamalı ilk dizüstü bilgisayarını ortaya koyuyor. Teknik özellikler bilinmiyor ancak 14 inçlik bir dizüstü bilgisayara benziyor. Realme, hayranların dizüstü bilgisayar için fikirlerini resmi web sitelerine göndermelerini sağlayacak bir program da başlattı. Bu yüzden hayranlara hitap eden güzel özellikler bekliyoruz.