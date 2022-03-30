Realme Pad Mini, 4 Nisan’da Satışa Çıkacak

Realme Pad Mini‘nin lansman tarihi nihayet onaylandı. Bugün lansman tarihinin 4 Nisan olduğunu öğrendik. Tabletin ilk olarak Filipinler’e ulaşması planlanıyor. Bu yeni tabletin teknik özellikleri ise yeni gün yüzüne çıktı.

Tablette 18W şarjlı 6.400 mAh pil, Unisoc yonga seti ve LCD için temel çözünürlük yer alacak. Kullanıcı arayüzü, Realme Pad geldiğinde tanıtılan Pad için Realme UI olacak. 8,7 inç ekrana sahip olacak.

Kaynak ayrıca cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi iki farklı şekilde geleceğini belirtiyor. Her iki model de LTE bağlantısı için destek taşıyacak.

Realme Pad Mini, 1 TB’a kadar microSD kart eklemek için özel bir yuvaya sahip olacak. 18W hızlı şarjı destekleyen 6,400mAh batarya desteğiyle gelecek.

Alüminyum gövdeli cihazın gri ve mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Şu anda cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yok. Şirketin 4 Nisan’da bu cihazı satışa sunacağı söyleniyor.