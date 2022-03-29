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Realme Pad Mini’nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Realme Pad Mini 7.6 mm kalınlığa ve yaklaşık 372 gram ağırlığa sahip olacak. Tablet, 1340 x 800 piksel çözünürlük sunan 8.7 inç ekranla gelecek.

Ayşen Sıla

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Realme, Realme Pad tabletini duyurarak tablet pazarına giriş yapmıştı. Dün, şirketin Filipinler’deki bölümü, Realme Pad Mini adlı yeni bir tabletten bahsetti. Şimdi ise aynı kaynak tabletin özelliklerini paylaştı.

Realme Pad Mini 7.6 mm kalınlığa ve yaklaşık 372 gram ağırlığa sahip olacak. Tablet, 1340 x 800 piksel çözünürlük sunan 8.7 inç ekranla gelecek.

Tabletin Unisoc T616 işlemci desteğine sahip olacak. Kaynak ayrıca cihazın 3 GB RAM + 32 GB depolama ve 4 GB RAM + 64 GB depolama gibi iki farklı şekilde geleceğini belirtiyor. Her iki model de LTE bağlantısı için destek taşıyacak.

Realme Pad Mini, 1 TB’a kadar microSD kart eklemek için özel bir yuvaya sahip olacak. 18W hızlı şarjı destekleyen 6,400mAh bataryaya sahip olacak.

Alüminyum gövdeli cihazın gri ve mavi renklerde gelmesi bekleniyor. Şu anda cihazın fiyatı hakkında bir bilgi yok. Şirketin 4 Nisan’da bu cihazı satışa sunacağı söyleniyor.

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KaynakGizmochina

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