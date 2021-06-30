Realme Q3 Pro Carnival Edition 12 GB RAM Modeliyle Geliyor

Realme bugün, Realme Q3 Pro Carnival Edition‘ın 128 GB depolama sürümüne sahip 12 GB RAM modelinin 1 Temmuz‘da ülkede satın alınabileceğini onayladı. Ancak bu model yalnızca çevrimdışı kanallar aracılığıyla satılacak.

Akıllı telefon, bu yıl 25 Mayıs’ta şirket tarafından resmi olarak duyuruldu. 16 megapiksel kamera sensörünü barındırmak için ekranın sol üst köşesinde bir delik bulunan 6.43 inç AMOLED ekrana sahipti.

Arka tarafta, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera ile birlikte 64 megapiksel ana kamera sensörü var. Cihazdaki diğer özellikler arasında stereo hoparlör, ses jakı ve ekran içi parmak izi tarayıcı yer alıyor.

Cihaz Qualcomm Snapdragon 768G işlemci tarafından destekleniyor. Telefon kutusundan çıktığı haliyle Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor ve üstte Realme UI özel kullanıcı arayüzünü destekliyor. 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyen 4.500mAh pil ile geliyor.

Realme ayrıca bir akıllı telefondaki bellekte 7 GB’lık etkileyici bir sanal genişleme sunuyor. Başka bir deyişle, bu model etkin bir şekilde birleşik 19 GB RAM’e sahip olacak, ancak bu sürüm yalnızca çevrimdışı kanallar aracılığıyla kullanılabilecek.

Belirtildiği gibi, 12 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip Realme Q3 Pro Carnival Edition‘ın bu üst düzey modeli yarın Çin’de satışa sunulacak. 281 dolar fiyatla gelmesi beklenen modelin siyah ve mavi renk seçenekleri bulunuyor.