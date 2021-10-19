Realme Q3s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün erken saatlerde Çin’de bir ürün lansman etkinliği düzenledi ve burada Realme T1 akıllı saatin yanı sıra GT Neo 2T ve Realme Q3s akıllı telefonunu tanıttı. GT Neo 2T, Jet Black ve Glaze White renk seçeneklerinde biraz değiştirilmiş bir arka tasarımın yanı sıra 65W hızlı şarj ile birlikte gelmesine rağmen, aslında bu yılın başlarında piyasaya sürülen Realme GT Neo‘nun yeni versiyonudur.

Realme Q3s, biraz azaltılmış bir teknik özellik detayına sahip olsa da başka bir orta seviye oyuncudur. Ekran FHD+ çözünürlüğe sahip 6,6 inç 144 Hz LCD ve 16 MP selfie kamerası için bir delik ile geliyor. Ayrıca 6 veya 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama ile eşleştirilmiş Qualcomm’un Snapdragon 778G yonga setine de sahip oluyorsunuz.

Makro fotoğraflar ve derinlik için iki 2MP lensin yanı sıra arkada 48MP ana kamera bulunuyor. Q3s ayrıca 30W hızlarda şarj olan büyük bir 5.000 mAh pil içerir. Yazılım tarafında ise, Android 11 işletim sistemi üzerine kurulu realme UI 2.0 arayüzü yer alıyor.

Nebula Mavi

Realme Q3s Nebula ve Night Sky Blue renklerinde gelir ve 6/128GB’lık versiyon yaklaşık 250 $’dan başlarken, maksimum 8/256GB’lık model 312 $ fiyatattan satılacak. Ön siparişler yarın 20 Ekim’de başlarken, resmi satışlar 1 Kasım’da yapılacak.