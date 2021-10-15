Realme Q3s ve GT Neo2T 144Hz ekran ve 65W şarj ile gelecek

Realme, 19 Ekim’de Q3s ve GT Neo2T olmak üzere iki yeni akıllı telefonu tanıtacak. Şirket zaten bize her iki akıllı telefona da bir takım bilgiler verdi ve şimdi iki cihazın bazı özelliklerini doğruladı.

İlk olarak, 144 Hz yenileme hızına sahip 6,6″ ekrana sahip olan Q3s’den bahsedelim. Şimdiye kadarki en yüksek tazeleme hızı sunan Realme akıllı telefon. Panel, 30 Hz ve 144 Hz arasında değişen yedi seviyeli yenileme hızına sahip olacak ve duruma bağlı olarak otomatik olarak değişecek. (Apple’ın ProMotion teknolojisi gibi) Ekran ayrıca HDR10 sertifikalı olacak ve 4096 seviye karartma ve DCI-P3 kapsama alanına sahip olacak.

Q3s bir LCD panele sahip olacağından, ekran içi parmak izi tarayıcısına sahip olmayacak ve Realme yana monte edilmiş bir birimin varlığını açıkça doğrulamamış olsa da, Weibo’da paylaştığı resimler akıllı telefonun geleceğini ortaya koyuyor. Bu görselde yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu bulunuyor.

GT Neo2T hakkında konuşan Realme, daha önce akıllı telefonun Dimensity 1200 Yonga seti tarafından destekleneceğini doğrulamıştı ve şimdi şirket bize 65W şarjı destekleyeceğini söylüyor. Realme, GT Neo2T’nin pil boyutunu açıklamadı, ancak birlikte verilen 65W adaptörün 35 dakikada düzden %100’e şarj olacağını söylüyor.

Resmi Weibo hesabında yayınlanan görsel, alt kısımda USB bağlantı noktasının yanında bulunan 3,5 mm kulaklık jakının varlığını da doğruluyor.

Etkinliğe dört gün kala Realme‘nin GT Neo2T ve Q3s hakkında yeni akıllı telefonlar etrafında hype oluşturmak için daha fazla açıklama yapmasını bekliyoruz.