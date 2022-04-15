Realme Q5 Pro’nun Tasarımı Ortaya Çıktı!

Realme, yeni Realme Q5 serisi akıllı telefonlarını 20 Nisan’da piyasaya sürecek. Çokca habere konu olan seri Realme Q5, Realme Q5i ve Realme Q5 Pro’dan oluşacak. Telefonlara dair birkaç detayı bilsek de, telefonların tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Şirket tarafından paylaşılan tanıtım posteri; sarı renkli ve dama tahtası desenine sahip Realme Q5 Pro akıllı telefonun arka panelini sergiliyor. Şirket, bu rengi elde etmek için nano ölçekli floresan parçacıkların; bir turdan daha fazla proses laminasyonu ile optimize olduğunu söylüyor.

Önceki sızıntılara dayanarak, Realme Q5 Pro akıllı telefon; 120Hz ekran yenileme hızı desteği ile 6.62 inç OLED Full HD+ ekrana sahip olacak ve ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip olacak. Ayrıca cihaz Qualcomm Snapdragon 870 işlemci tarafından desteklenecek ve 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolamayı da beraberinde getirecek.

Kamera bölümünde ise arka tarafta 50 megapiksel ana kamera sensörü, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro lensten oluşan üçlü kamera kurulumu var. Ön tarafta ise 16 megapiksellik bir kamera yer alacak.