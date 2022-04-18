Realme Q5i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme Q5i sonunda görücüye çıktı. Bu telefon Realme Q5 ve Realme Q5 Pro‘yu içeren Realme Q5 serisine ait. Q5i’nin dikkate değer özelliklerinden bazıları 90Hz ekran, Dimensity 810 işlemci ve büyük bir pil içermesinden kaynaklanıyor. Gelin bu telefona yakından bir göz atalım.

Realme Q5i

Realme Q5i, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı, 90Hz yenileme hızı, 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 600 nit parlaklık üreten 6.58 inç IPS LCD ekrana sahip. Telefonun ön tarafında 8 megapiksel kamera yer alıyor. Arka tarafında 13 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve bir LED flaş ünitesi yer alıyor.

Dimensity 810 işlemciye sahip telefon, 4 GB / 6 GB LPDDR4x RAM ile birlikte geliyor. Her iki model de 128 GB UFS 2.2 depolama ve bir microSD kart yuvası var. Cihaz 5 GB’a kadar sanal RAM da sunuyor. Realme UI 3.0 ile gelen telefon Android 12 işletim sistemiyle çalışıyor.

Realme Q5i, 33W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içeriyor. Cihaz 8.1 mm kalınlığa ve yaklaşık 190 gram ağırlığa sahip. Güvenlik için yanda bir parmak izi tarayıcıyla geliyor. Obsidyen Mavisi ve Grafit Siyahı adlı iki renk seçeneği sunan telefonun fiyatı ise 188 dolardan başlıyor.