Realme UI 3.0 Zaman Çizelgesi Açıklandı!

Dün, Realme GT Neo 2 küresel lansman etkinliğinde marka, Realme UI 3.0’ı da tanıttı. Şirketin mobil işletim sisteminin son sürümü Android 12‘ye dayanıyor. Aynı zamanda geçen yılki Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ın yerini alıyor. Firma, özelliklerin açıklanmasının yanı sıra, uygun cihazların listesini ve güncellemeyi ne zaman alacaklarını da doğruladı. İşte güncellemeyi alacak cihazların listesi:

Kasım 2021

Aralık 2021

2022 İlk Çeyrek

2022 İkinci Çeyrek