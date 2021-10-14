Realme UI 3.0 Zaman Çizelgesi Açıklandı!

Dün, Realme GT Neo 2 küresel lansman etkinliğinde marka, Realme UI 3.0’ı da tanıttı. Şirketin mobil işletim sisteminin son sürümü Android 12‘ye dayanıyor. Aynı zamanda geçen yılki Android 11 tabanlı Realme UI 2.0’ın yerini alıyor. Firma, özelliklerin açıklanmasının yanı sıra, uygun cihazların listesini ve güncellemeyi ne zaman alacaklarını da doğruladı. İşte güncellemeyi alacak cihazların listesi:
Kasım 2021
Aralık 2021
2022 İlk Çeyrek
- Realme X7 Pro
- Realme X50 Pro 5G
- Realme 8
- Realme 8i
- Realme 7 Pro
- Realme Narzo 50A
- Realme Narzo 30
- Realme C25
- Realme C25s
2022 İkinci Çeyrek
- Realme X7
- Realme X3
- Realme X3 SuperZoom
- Realme 8 5G
- Realme 8s
- Realme 7 5G
- Realme Narzo 30 Pro 5G
- Realme Narzo 30 5G