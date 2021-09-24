Realme V11s 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, V serisine bir başka ek olarak Çin’de Realme V11s 5G’yi piyasaya sürdü. Telefon, bu yılın başlarında piyasaya sürülen ve birkaç önemli yükseltme ile gelen V11’in üst modeli olarak satışa sunuldu.

Mediatek Dimensity 810 işlemciden güç alan Realme V11s 5G aslında bu işlemciyi kullanan ilk cihaz olarak görücüye çıktı. Dinamik RAM Genişletme sistemiyle gelen telefon, dahili depolamanın RAM’in bir uzantısı olarak kullanılmasına izin vererek daha fazla uygulamanın aynı anda çalışmasına etkin bir şekilde izin veriyor. Teknoloji, 4GB’lık modelin neredeyse 5GB’a genişletilmesine izin verirken, 6GB versiyonu görünüşte 11GB’a ulaşabiliyor.

Realme V11s 5G’nin tasarımı, her ikisi de aynı gövdeye sahip olan Realme V11 ile karşılaştırıldığında değişmiyor. Her ikisi de 18W şarj olan aynı 5000mAh pil ile birlikte geliypr ve aynı 13MP + 2MP kameralar sunuyor.

Ek olarak Realme V11s 5G, 8,4 mm kalınlığa ve 189 gram ağırlığa sahip. Ekran de değişmedi ve hala üstte su damlası çentiği ile 6,5 inç boyutunda. Güvenlik için bir yan parmak izi sensörü taşıyan telefonda Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi bulunuyor.

Telefonun, her ikisi de aynı 128 GB depolama alanına sahip iki çeşidi var. 4GB RAM çeşidi 216 dolar, 6+128G ise 247 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Renk seçenekleri arasında Aurora Purple ve Igneous Gray bulunuyor.