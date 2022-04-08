Realme V23 Yakında Satışa Çıkıyor

Realme’nin yeni akıllı telefonu Realme V23; şirketin anavatanındaki en büyük taşıyıcılardan biri olan China Telecom’un web sitesinde şaşırtıcı bir şekilde ortaya çıktı. Bu liste, Realme V23’ün özelliklerini ve bazı fotoğraflarını gözler önüne seriyor.

Realme V23, bir Dimensity 810 işlemci ve iki RAM seçeneğine sahip olacak. 8GB veya 12GB RAM seçeneğine ek 256GB depolama vaat edecek. Ön tarafta 1080p çözünürlüklü 6.58 inç ekran ve 8MP selfie kamerası için su damlası çentik yer alıyor.

Arka tarafta, muhtemelen portre çekimleri için 48MP ana kamera ve 2MP; ikinci bir lens daha var. Pil kapasitesi 5.000 mAh, ancak hızlı şarj desteğine sahip olup olmayacağı henüz belli değil.

Bunun dışında telefonun uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı da ortaya çıktı. Realme V23’ün lansman tarihi ise henüz açıklanmadı. Detayları siz okurlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.