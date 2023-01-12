Realme V30, TENAA’da göründü – Bazı özellikleri ortaya çıktı

Çin’in TENAA sertifika kuruluşunda iki adet piyasaya sürülmemiş Realme telefon tespit edildi. Realme RMX 3618 ve RMX 3619‘un, yakında Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Realme V30‘un farklı versiyonları olduğuna inanılıyor.
Realme V30, HD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik bir ekran getirecek. TENAA teknik özellik sayfası, telefonun 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM sürümlerine ve 64-256 GB depolama alanına sahip olacağını ortaya koyuyor.
Arkada 13MP ana ve ultra geniş kameralar bulunurken, öne bakan sensör 5MP çözünürlüğe sahip olacak. Telefon 164.4 x 75.1 x 8.1 mm ölçülerinde ve 186 gram ağırlığında olacak. Cihaz, Android 13 üzerine kurulu Realme UI arayüzü ile kutudan çıkacak.