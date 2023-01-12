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Realme V30, TENAA’da göründü – Bazı özellikleri ortaya çıktı

Ahmet Ekinler

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Realme V30, TENAA'da göründü

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Çin’in TENAA sertifika kuruluşunda iki adet piyasaya sürülmemiş Realme telefon tespit edildi. Realme RMX 3618 ve RMX 3619‘un, yakında Çin’de piyasaya sürülmesi beklenen Realme V30‘un farklı versiyonları olduğuna inanılıyor.

Realme V30, HD+ çözünürlüğe ve 20:9 en boy oranına sahip 6,5 inçlik bir ekran getirecek. TENAA teknik özellik sayfası, telefonun 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM sürümlerine ve 64-256 GB depolama alanına sahip olacağını ortaya koyuyor.

Arkada 13MP ana ve ultra geniş kameralar bulunurken, öne bakan sensör 5MP çözünürlüğe sahip olacak. Telefon 164.4 x 75.1 x 8.1 mm ölçülerinde ve 186 gram ağırlığında olacak. Cihaz, Android 13 üzerine kurulu Realme UI arayüzü ile kutudan çıkacak.

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Tevva Elektrikli Kamyonunun Seri Üretimine Başladı
Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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