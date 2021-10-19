Realme Watch T1 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, bugünki etkinliğinde yeni bir akıllı saatin yanısıra Realme Q3s ve Realme GT Neo 2T akıllı telefonlarını da tanıttı. Biz bu yazımızda markanın en yeni akıllı saatini ele alıyoruz.

Çinli akıllı telefon üreticisinin yeni akıllı saati; hafif ve modaya uygun bir tasarıma sahipken; aynı zamanda yaklaşık 110 spor modu da var. Ayrıca, arama yapmak ve müzik çalmak için Bluetooth 5.0 gibi özelliklerin yanı sıra; kapsamlı bir sağlık izleme sistemini de destekliyor.

Realme Watch T1, hızlı şarj desteği (sadece 35 dakikalık şarjda yüzde 90’a kadar şarj olur); 5ATM su geçirmezlik ve kesin konum için GPS, GLONASS ve Galileo ile birlikte geliyor. Muhafaza paslanmaz çelikten yapılmış; 50’den fazla saat yüzü sunan dairesel bir 1.3 inç AMOLED ekrana sahip.

Ekran 416 x 416 piksel çözünürlüğe sahipken saat; cihazı yedi güne kadar çalıştırabilen 228 mAh pil barındırıyor. Sağlık takip sistemleri açısından şirket, olağan kalp atış hızı takibi ve kan oksijen takibi sunuyor.

Diğer özellikler arasında Always on Display, NFC desteği de var. Realme Watch T1, Olive Green, Mint ve Black dahil olmak üzere; birden fazla renk çeşidiyle geliyor. Fiyatı ise yaklaşık 110 dolar.

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