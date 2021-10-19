Realme GT Neo 2T Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme, sonunda Realme GT Neo 2T‘yi görücüye çıkardı. Bu akıllı telefonun adı Realme GT Neo 2‘ye benzese de, farklı bir tasarım ve çeşitli özelliklerle tamamen baştan yaratılmış. Gelin bu telefona yakından bakalım.

Realme GT Neo 2T, 1080 x 2400 piksel (FHD+), 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 800.000:1 kontrast oranı ve delikli 6.43 inç Samsung AMOLED ekrana sahip. Ayrıca panel %91,7 ekran-gövde oranına sahip, DC karartmayı destekliyor, 1000 nit tepe parlaklığa sahip ve DCI-P3 renk gamının %100‘ünü kapsıyor.

Telefon, bir MediaTek Dimensity 1200-AI işlemci vaat ediyor. Adına bakılırsa, OnePlus Nord 2‘de bulunan aynı işlemci diyebiliriz. Ancak Realme, yonga üreticisinin ‘Dimensity 5G Açık Kaynak Mimarisi’ aracılığıyla; özelleştirme için MediaTek ile çalıştığını iddia ediyor.

Bellek söz konusu olduğunda, cihaz 12GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolamayla maksimuma çıkıyor. Ek olarak, sanal bir RAM seçeneği (7 GB’a kadar) ile birlikte geliyor.

Kameralardan bahsedersek, arkada 64MP ana kamera; 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi var. Bu arada selfieler ve görüntülü aramalar için 16MP’lik bir lens de var.

Bağlantı cephesinde telefon; çift SIM 5G, çift bantlı WiFi 6, Bluetooth 5.1, çift frekanslı GNSS (GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS); NFC, USB Type-C bağlantı noktası ve 3, 5 mm kulaklık jakı vaat ediyor.

Telefon, ivmeölçer, ortam ışığı sensörü, pusula, yakınlık sensörü; jiroskop ve ekran içi parmak izi sensörü gibi tüm temel sensörlerle birlikte geliyor. Ayrıca, haptik için doğrusal bir motora ve Dolby Atmos ve Hi-Res Audio sertifikalarına sahip; çift stereo hoparlör vaat ediyor.

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Cihazın sadece mat cam arka paneliyle beraber; ısıyı kontrol etmek için bir VC sıvı soğutma sistemi var. Bu arada yaklaşık 158,5 x 73,3 x 8,4 mm boyutlarında; 186 gram ağırlığında ve iki renkte (Glaze White, Jet Black) geliyor. Ayrıca Android 11 tabanlı Realme U.I 2.0 ile gelen cihazın fiyatı 328 dolardan başlıyor.