İşte Yeni Realme Q3s’in Fiyat Etiketi!

Çarşamba günü Realme, Realme Q3s adlı yeni bir Q serisi telefonu tanıtacak. Bu bütçe dostu telefonun lansmandan öncesinde ortaya çıktı.

Yeni bilgiler Realme Q3s‘in 310 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını ortaya koyuyor. Sızıntıya göre bu fiyatlandırma, Q3s’in 8 GB RAM + 256 GB depolama modeline ait.

Realme Q3s bir 6.6 inç LCD panel, Tam HD + çözünürlük ve bir 144Hz yenileme hızı vaat ediyor. Snapdragon 778G işlemci ve 12 GB’a kadar RAM ile çalışıyor. 256 GB’a kadar depolama sunmasını bekliyoruz.

Q3a, Android 11 ve Realme UI ile gelecek. Selfie çekmek için 16 megapiksel kamera sunan telefonun arka panelinde 48 megapiksel ana kamera ve bir çift 2 megapiksel lens yer alacak.

Q3s, 30W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile gelecek. Güvenlik için yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da sunacak. Q3s’in, Realme GT Neo2T ve Realme Watch T1 ile görücüye çıkmasını bekliyoruz.

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