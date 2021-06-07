Realme X9 Serisinin Fiyatlandırması Ortaya Çıktı

Realme, Eylül 2020’de Realme X7 serisi akıllı telefonlarını duyurdu. Şirketin bu sıralar Realme X9 serisi üzerinde çalıştığına dair söylentiler dolaşıyor. Bununla birlikte yeni telefon serisine dair detaylar ortaya çıktı.

Söylentilere göre Realme X9, Snapdragon 778G işlemciye sahip olacak ve 312 ile 390 dolar arasında uygun bir fiyat etiketi taşıyacak. Öte yandan, Realme X9 Pro’nun kavisli kenarlı 120Hz ekrana sahip olacağı ve Snapdragon 870 işlemciyle destekleneceği belirtildi. Fiyatı ise 390 dolar ile 468 dolar arasında bir yerde olacak.

Bu arada RMX3366 model numarasına sahip gizemli bir Realme telefonu, hafta sonu Çin’in TENAA yetkilisi tarafından onaylandı. Liste, telefonun birkaç temel özelliğini ortaya çıkardı, ancak kimliği henüz bilinmiyor. Bu telefonun detaylarının bu ayın başlarında ortaya çıkmasıyla birlikte, yakında satışa sunulacağı belirtiliyor.

Realme RMX3366‘nın TENAA listesi, Full HD+ çözünürlük sunan 6.55 inç OLED ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Cihaz 2.200mAh çift hücreli pil ile destekleniyor ve Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. 8 mm’lik ince bir profile sahip ve 159,9 x 72,5 ölçülerinde olarak görücüye çıkacak. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.