Red Magic 7 Özellikleri Belli Oluyor

Günümüzün gelişmekte olan akıllı telefon markalarından Nubia, yeni oyun telefonu olan Red Magic 7 modelinin özellikleri su üzerine çıkmaya başladı. TENAA tarafından onaylanan Red Magic 7, özellikleri belirmeye başladı.

Nubia, Red Magic 6s serisi üzerinde kademeli bir yükseltme yapmış gibi görünüyor. Özellikle son sürüm bir Snapdragon 8 Gen 1 ile gelecek olan cihaz, şimdiden oyuncuların gözdesi olacağa benziyor. Ayrıca arka tarafında 64 MP’lik bir kameraya yer verilmiş.

6.8 İnç bir OLED ekrana sahip olan Red Magic 7, 1080p çözünürlüğe sahip olacak. Ayrıca 16 GB RAM ile birçok rakibinin önüne geçmişe benziyor. Dahili depolama alanında ise 512 GB bir hizmet sunuyor.

Selfie kamerası ve diğer kameralar hakkında detaylı bilgilere yer verilmezken, selfie kamerasının 8 MP olacağı tahmin ediliyor. Özellikle oyun telefonlarında pil kapasitesi çok önemli bir detay olarak ortaya çıkıyor.

4400 mAh bir batarya desteği ile gelecek olan Red Magic 7, hızlı şarj desteği vereceğini de açıkladı. Nubia’nın, yeni oyun telefonu olan Red Magic 7 hakkında daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde paylaşılacağı tahmin ediliyor.

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