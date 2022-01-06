Xiaomi 11i ve 11i HyperCharge Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı

Xiaomi Hindistan bugün, “Hindistan’ın en hızlı şarj eden akıllı telefonu” – 120W standartıyla gelen Xiaomi 11i HyperCharge‘ı tanıtan bir etkinlik düzenledi. Temelde aynı akıllı telefon olan, ancak daha büyük bir pil ve “sadece” 67W hızlı şarj oranı ile Xiaomi 11i eşlik etti.

Yine de bu telefonlar yeni değil – Xiaomi tarafından Ekim 2021’de Çin’de piyasaya sürülen Redmi Note 11 Pro+ ve Redmi Note 11 Pro olarak yeniden adlandırıldılar.

Xiaomi 11i cihazları (Hindistan’da Mi 11X olarak satılan Mi 11i ile karıştırılmamalıdır) Dimensity 920 yonga setine sahiptir. Platforma, micro SD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilen 128 GB’lık bir depolama alanı ve 6/8 GB RAM eşlik ediyor.

Xiaomi 11i ve Xiaomi 11i HyperCharge‘ın ön tarafında 120 Hz yenileme hızı, 1080p çözünürlük ve üstte bir Gorilla Glass 5 ile 6.67” Süper AMOLED ekran bulunuyor. 16 MP selfie kamerası için ekranda tek bir delik bulunuyor.

Kameralardan bahsetmişken, büyük dikdörtgene rağmen arkada sadece üç kamera var – 108 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP telefoto makro. Dördüncü delik LED flaştır ve beşinci delik simetri içindir – pratik bir kullanımı yoktur.

İki telefon arasındaki fark pil bölümünde – normal model 5.160 mAh hücreye sahipken, HyperCharge 120W hızlı şarj ile gelen dahili tasarıma yer açmak için kapasiteyi 4.500 mAh‘ye düşürmek zorunda kaldı.

Diğer özellikler arasında, Android 11 üzerine kurulu MIUI 12.5 arayüzü, soğutma için bir buhar odası ve OLED paneline rağmen yanda bir parmak izi tarayıcı yer alıyor. Satın almayı düşünen herkes için iyi haber, Xiaomi’nin uygun şarj cihazını – 67W adaptörü 11i ile, 120W ile 11i HyperCharge ile birlikte satılması.

Xiaomi 11i, müşterinin 6 GB veya 8 GB RAM isteyip istemediğine bağlı olarak farklı fiyat yapılarıyla satışa çıkacak. 11i HyperCharge’ın biraz daha pahalı olması bekleniyor. Mevcut Redmi Note kullanıcıları, eski telefonlarını takas etmeyi düşünürlerse bunun için de bir miktar indirim söz konusu olacak.

Satışlar 12 Ocak’ta başlayacak. Xiaomi her iki telefonu da dört renkte sunacak – Pacific Pearl, Stealth Black, Camo Green ve Purple Mist ve hepsi Mi mağazalarından, Flipkart.com’dan ve “yetkili perakende ortaklarından” satın alınabilir.