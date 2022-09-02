Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition Satışa Çıktı

Geçen ay ZTE Nubia, Red Magic 7S Pro Bumblebee Special Edition akıllı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, bu kez küresel pazar için oyun telefonunun başka bir özel sürümünü piyasaya sürdü.

Marka, Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition’ı tanıtmak için Çin merkezli IGG ile ortaklık kurdu. Adından da anlaşılacağı gibi cihaz, son derece popüler Lords Mobile oyunundan ilham alan bir tasarıma sahip.

Marka, bu özel sürüm cihazlardan yalnızca 200 adet üretti ve Lords Mobile’ın 200 milyon oyuncuyu geçtiği gerçeği göz önüne alındığında, bu cihazlardan birini satın almak sizi kelimenin tam anlamıyla milyonda bir yapacak.

Lords Mobile Red Magic 7S Pro, standart donanımın (65W USB-PD 3.0 şarj cihazı, USB kablosu ve silikon koruyucu kılıf) yanı sıra bir Lords Mobile Hediye Kartı içeren özel bir Lords Mobile çantasıyla geliyor. 50 dolar ile 500 dolar arasında oyun içi kredi için kullanılıyor. Ayrıca Red Magic XP Mağazasından 50 dolarlık başka bir hediye kartı da alabilirsiniz.

Oyun akıllı telefonu Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci, 18GB RAM ve 512GB dahili depolama ile geliyor. Cihaz, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.8 inç AMOLED ekran taşıyor. Arkada 64 megapiksel üçlü kamera sistemi yer alıyor. Cihaz, 135W hızlı şarjı da sağlayan devasa bir 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Red Magic 7S Pro Supernova Lords Mobile Edition, yalnızca 18/512 GB seçeneğinde mevcut ve fiyatı 950 euro.