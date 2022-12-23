Red Magic 8 Pro’nun 6.000 mAh bataryaya ve 165W şarja sahip olduğu doğrulandı

Red Magic 8 Pro, bilinmeyen nedenlerle 16 Aralık’taki orijinal lansmanı yapılamadı. Şimdi ise 26 Aralık’ta yapılacak etkinlikle resmi olarak tanıtılacak. Nubia, yaklaşmakta olan telefon ve daha spesifik olarak bataryası hakkında bazı detayları doğruladı.

İnternette yayınlanan birkaç teaser, yaklaşan oyun odaklı akıllı telefonun 6.000 mAh bataryaya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ve 165 W‘a kadar hızlarda şarjı destekleyecek, bu da tam şarjın 15 dakikadan daha az süreceği anlamına geliyor.

Nubia Red Magic 8 Pro, 8C pile sahip olacak (güvenlik ve verimlilik için sekiz ayrı pil var) ve cihazı korumak için aynı anda üç farklı çıkışla şarj edilecek. ZTE‘nin sahibi olduğu markaya göre telefon, tescilli 165W şarj cihazı ve USB-C – USB-C kablosuyla yalnızca 14 dakikada %0’dan %100’e şarj olacak. (Müthiş bir değer)

Teaser posterler ayrıca 47 saatlik pil ömründen de bahsediyor, ancak bu, belirli bir kullanım modeli olmadan pek bir şey ifade etmiyor.

Mevcut Red Magic amiral gemisi 7S Pro, kendi testimizde 110 saatlik bir dayanıklılık derecesi yayınlayarak zaten harika gidiyordu. Muhtemelen Red Magic 8 Pro onu geçecek.