Reddit Nedir? Nasıl Kullanılır?

Ülkemizde kullanıcılar tarafından pek yaygın kullanılmasa da, dünya çapında büyük üne sahip olan Reddit’in içerisinde uçsuz bucaksız bir ortam var. Sizlere haberlerin paylaşıldı ve tartışmaların yapıldığı bir sosyal medya uygulaması olan Reddit’in kullanım amacı ve özellikleri hakkında bilgi vereceğiz.

Günümüzde birçok sosyal medya uygulaması bulunuyor. Milyonlarca insan farklı sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. İnsanlar kendi zevklerine göre farklı sosyal medya uygulamalarını tercih ediyor. Ülkemizde insanlar fazla tercih etmese de, dünya çapında büyük bir üne sahip olan Reddit, uzun yıllardır aramızda yer alıyor.

Reddit, bir form sitesi gibi çalışıyor. Kullanıcılar ve üyeler, başlıklar altına yorumlarını ve düşüncelerini yazarak konu bir başka boyuta taşıyor. İçerisinde hemen hemen tüm konular hakkında başlılar bulmak mümkünken, bilim insanları da burada paylaşım yapabiliyor.

Reddit Nedir?

Reddit, 2005 yılında bugün şirketin CEO’su olan Steve Huffman tarafından kurulmuş bir internet sitesidir. Site için bir sosyal medya, haber ve tartışma platformu demek daha doğrudur. Site içerisinde her ne kadar editör de yer alsa, tüm içerikler kullanıcılar tarafından paylaşılıyor. Bu durumda Reddit’i daha samimi bir ortam haline getiriyor.

Aynı zamanda Reddit içerisinde paylaşılan tüm başlıklar, diğer kullanıcılar tarafından oylanıyor. Bu oylama işlemi ile birlikte zirveye çıkacağınız gibi yerle bir de olabilirsiniz. Bu durum Reddit’i diğer sosyal medya platformlarından ayırıyor.

Reddit Nasıl Kullanılır?

Reddit’i kendi resmi internet sitesi üzerinden kayıt olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Her ne kadar ilk başlarda karışık görünse de, zamanla bu arayüze ve sisteme alışacaksınız. Reddit içerisinde “Subreddit” olarak adlandırılan alt başlıklar ve bu alt başlıklar altında konu ile ilgili paylaşımlar vardır.

Reddit uygulaması tamamen ücretsizdir. Reddit içerisinde tartışmalara katılmak ve okumak istiyorsanız, kayıt olmanız gerekmektedir. iOS veya Android bir işletim sistemine sahip akıllı telefona sahip olmanız, Reddit’i kullanmak için yeterlidir. Google Play Store veya App Store üzerinden Reddit uygulamasını kolaylıkla indirip, kullanmaya başlayabilirsiniz.

Reddit Paylaşım Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Reddit’te tüm içerikler kullanıcılar tarafından çıkarıldığı için, yayın öncesi denetmenleri bulunmuyor ancak zararlı ve tehlikeli görünen içerikler, paylaşıldıktan sonra editörler tarafından kaldırılabiliyor.

Reddit içerisinde ırkçılık ve istismar gibi suçları işlemediğiniz takdirde tüm konularla ilgili tartışmalara katılabilir ve başlık açabilirsiniz.

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