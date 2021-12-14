Redmi 10 2022, Yakında Satışa Çıkacak

Redmi 10 2022 son birkaç gündür haberlere konu oluyor. Şimdiye kadarki bilgilere göre bu telefon; Redmi Note 11 4G‘nin yeniden markalanmış hali gibi görünüyor. Xiaomi’nin yeni telefonuna dair yeni detaylar bugün gün yüzüne çıktı.

Google Play Console listesine göre Redmi 10 2022, bir FHD+ ekrana sahip olacak. 6GB RAM ile eşleşmiş bir MediaTek MT6769 işlemci desteğiyle gelecek. Son olarak, telefon Android 11 işletim sistemini de beraberinde getirecek.

Özetle, liste telefon hakkında yeni bir şey ortaya koymuyor. Ancak, akıllı telefonun çok yakında piyasaya çıkacağını gösteriyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi Redmi 10 2022; yeniden markalanmış bir Redmi Note 11 4G olacak. Redmi 11 4G ile Redmi 10 arasındaki tek fark arka kamera kurulumu diyebiliriz.

Redmi 10, dörtlü kamera ile geliyor. Kurulum, 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş, 2MP makro lens ve 2MP derinlik sensörü içeriyor. Redmi Note 11 4G ise üçlü kamera dizisine sahipti. Yeni telefonla ilgili detayları siz okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.