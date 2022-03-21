Redmi 10 Power Yakında Satışa Çıkıyor!

Xioami kısa süre önce Snapdragon 680 ile çalışan Redmi 10 akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Fakat geniş Redmi ailesinin başka bir üyesi daha var. Redmi 10 Power çok yakında görücüye çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni bilgilere göre Redmi 10 Power; yakında Avrupa pazarlarında piyasaya çıkması beklenen Redmi 10C’ye benzer olacak. Kaynak, Redmi 10 Power’ın özellikleri hakkında herhangi bir bilgi açıklamadı.

Fakat özelliklerinin çoğunu yakın zamanda Nijerya’da piyasaya çıkan Redmi 10C‘den ödünç alacak. Bu arada Redmi 10C, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük; 20:9 en boy oranı ve 60Hz yenileme hızı sunan 6.71 inç IPS LCD ekrana sahipti.

Önde 5 megapiksel kameraya sahipti ve arka tarafında 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensörü vardı. Snapdragon 680 işlemciyle desteklenen telefonda 18W hızlı şarj ve devasa bir 6.000 mAh pil vardı. Dolayısıyla Redmi 10 Power da benzer özellikler vaat edecek.