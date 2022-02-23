Redmi 10 Prime 2022, Yakında Satışa Çıkacak

Xiaomi görünüşe göre iki yeni akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İki cihaz BIS sertifikasyon web sitesinde görüldü ve veri tabanında 22011119TI model numarasını taşıyordu. Bu ikilinin Redmi ve POCO markalı telefonlar olduğuna inanıyoruz.

Bu doğruysa, Redmi 10 Prime 2022’nin satışa çıktığına şahit olacağız. Bu arada bu model, 5.000 mAh pil ve 90 Hz yenileme hızı ile birlikte; MediaTek Helio G88 işlemciye sahip olacak.

Ne yazık ki, model numarası dışında telefonun diğer detaylarını henüz bilmiyoruz. Her ne kadar Redmi 10 2022 ile aynı olmasa da benzer özelliklere sahip olacak. Yani iki yeni telefonda benzer özellikler göreceğiz, ancak farklı markalar altında satışa çıkacaklar.

Redmi 10 2022’den bahsetmişken; 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile eşleşmiş Helio G88 işlemciyi beraberinde getiriyor. Ön tarafta, 90Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç FHD+ LCD panel ve koruma için Corning Gorilla Glass 3 yer alıyor.