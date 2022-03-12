Redmi 10C Sızdırıldı

17 Mart’ta Redmi 10 Hindistan’da piyasaya çıkıyor – daha doğrusu Redmi 10 (2022) demeliyiz. Ancak bugün ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre, Xiaomi alt markası da yakında diğer küresel pazarlara sunacağı çok benzer bir cihaz üzerinde çalışmakla meşgul.

İddiaya göre Redmi 10C olarak adlandırılacak ve Hindistan dışında bunun bir PowerVR GE8320 GPU ile eşleştirilmiş bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemciye sahip olduğu söyleniyor. Hindistan’da Redmi 10‘un Snapdragon 680 yonga setine sahip olması bekleniyor.

Bu söylentiye göre ikisi arasındaki tek fark bu. Redmi 10C (ve Hindistan için Redmi 10), aksi takdirde 720×1600 çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS LCD ekrana, yakınlarda 2 MP derinlik sensörlü 50 MP ana arka kameraya ve büyük olasılıkla 18W şarj destekli 5.000 mAh pile sahip olacak.

Görünüşe göre Redmi 10C, Avrupa’ya ulaştığında 150-200 € civarında bir fiyat etiketine sahip olacak ve 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tek bir versiyonda satışa sunulacak. Renk seçenekleri ise gri, yeşil ve mavi olacak.

Tabii bu şu anda sadece bir söylenti, bu yüzden haberleri takip edip sizleri güncel tutmaya çalışacağız.