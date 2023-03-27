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Redmi 12C Geliyor – Temel Özellikleri Açıklandı!

Siteler, Redmi 12C'nin segmentteki en hızlı akıllı telefon olduğunu ve en büyük ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Görünüşe göre Redmi 12C, fazla para harcamaktan kaçınan ve orta sınıf iyi bir telefon arayanların gözdesi olacak.

Ayşen Sıla

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Xiaomi‘nin gözde alt markası Redmi, 30 Mart’ta Hindistan’da Redmi Note 12 4G ve Redmi 12C akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Şirket, resmi web sitesinde ve Amazon’da Redmi 12C’nin detaylarını da paylaştı. Siteler telefonun temel özellikleri ortaya koyuyor ve ayrıca Redmi 12C’nin fiyatını da gözler önüne seriyor.

Redmi 12C’nin su damlası çentikli 6.71 inçlik büyük bir ekrana sahip olduğu doğrulandı. Arka panelde, ikinc bir lens ve bir LED flaşla eşleştirilmiş 50MP ana sensörü barındıran kare şeklinde bir kamera modülü olacak. Kamera kısmında fiziksel bir parmak izi tarayıcı da var.

Redmi 12C’nin MediaTek Helio G85 işlemci ile donatıldığı doğrulandı. Bununla birlikte, cihazın toplam RAM miktarını 11 GB’a çıkaran 5 GB sanal RAM teknolojisini geriteceği de onaylandı. Bu aynı zamanda akıllı telefonun 6GB RAM modeliyle gelebileceğini de gösteriyor. Redmi 12C gücünü 5.000 mAh pilden alacak. Cihaz Mor, Yeşil, Mavi ve Siyah renk seçenekleriyle sunulacak.

dünyanın en hızlı şarj olan telefonu

Siteler, Redmi 12C’nin segmentteki en hızlı akıllı telefon olduğunu ve en büyük ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Görünüşe göre Redmi 12C, fazla para harcamaktan kaçınan ve orta sınıf iyi bir telefon arayanların gözdesi olacak.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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