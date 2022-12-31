Redmi 12C, Helio G85 Yonga seti ve 50MP kamera ile tanıtıldı

Xiaomi‘nin kardeşi Redmi, birkaç gün önce Redmi K60 serisi akıllı telefonları, Redmi Note 12 Pro Speed Edition‘ı ve bir dizi aksesuarı tanıttı. Ve 2022 sona ermeden önce, Redmi bugün Redmi 12C adlı yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon tanıttı.

Redmi 12C, 5MP ön kamerası için çentikli 6.71″ HD+ ekran üzerine inşa edilmiştir. Kaymaz bir dokuya ve çapraz şeritlere sahip olan arka paneli, bir parmak izi tarayıcıya ve 50MP birimi tarafından yönetilen çift kamera kurulumuna sahiptir. Redmi bize ikinci kamera hakkında bir detay vermiyor, ancak bunun bir derinlik sensörü olabileceğine inanıyoruz.

12C, donanım tarafında 6 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar genişletilebilen 128 GB’a kadar depolama ile Helio G85 yonga seti ile geliyor. Akıllı telefon MIUI 13 arayüzünü kutudan çıktığı gibi çalıştıracak. (Muhtemelen Android 12 tabanlıdır), ancak MIUI 13’ün “özel optimize edilmiş bir sürümünü” çalıştırdığı için 12C’de tüm MIUI 13 özelliklerini alamayacaksınız.

Redmi 12C’nin öne çıkan diğer özellikleri arasında 5.000 mAh batarya, bir microUSB bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunur. 4G ağlarını destekler ve özel bir microSD kart yuvasına sahiptir.

Xiaomi Redmi 12C Renk Seçenekleri

Redmi 12C dört renkte sunulur ve üç bellek seçeneğine sahiptir – 4GB/64GB, 4GB/128GB ve 6GB/128GB fiyatları sırasıyla 699 CNY (yaklaşık 100$), 799 CNY (yaklaşık 115$) ve 899 CNY (yaklaşık 130$). Xiaomi’nin resmi Çin web sitesi aracılığıyla 1 Ocak’tan itibaren Çin’de satışa sunulacak, ancak diğer pazarlarda bulunup bulunmadığına dair bir bilgi yok.