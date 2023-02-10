Redmi 12C’nin Küresel Modeli Geekbench’te Görüntülendi!

Redmi 12C, Aralık ayında Çin’de piyasaya çıktı. Son zamanlarda BIS ve NBTC sertifika web sitelerinde tespit edilmişti. Şimdi cihaz Geekbench kıyaslama platformunda göründü. 22120RN86G model numarasını gösteren kıyaslama veri tabanı, telefonun temel özelliklerini ortaya koyuyor.

Geekbench veritabanı, Redmi 12C’de MediaTek Helio G8 işlemciden bahsediyor. Bu işlemci 1.80GHz hızında çalışan altı çekirdekten ve 2GHz hızında çalışan iki çekirdekten oluşuyor.

Liste, Redmi 12C’nin dahili 4GB RAM ile geleceğini ortaya koyuyor, ancak lansman sırasında daha fazla model olacağını belirtelim. Cihaz Android 12 işletim sistemini de beraberinde getirecek.

Redmi 12C, Geekbench’in tek çekirdekli ve çok çekirdekli testlerinde 355 ve 1.173 puan alıyor. Bunun dışında, liste cihaz hakkında herhangi bir ek ayrıntı göstermiyor. Yeni bilgiler edindiğimizde sizlerle paylaşacağız.