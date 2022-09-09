Redmi A1, Nihayet Görücüye Çıkıyor

Geçen hafta Xiaomi, Redmi A1 adlı ucuz akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi, akıllı telefon nihayet bugün ilk satışını yapıyor. Redmi A1, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe ve su damlası çentiğe sahip 6.52 inç ekranla (LCD) geliyor. Cihazda LPDDR4x RAM ve eMMC 5.1 depolama ile eşleştirilmiş bir MediaTek Helio A22 işlemci yer alıyor.

Cihaz, MIUI olmadan Android 12 Go Edition ile çalışıyor. 5000mAh pil sunuyor ve 10W şarjı destekliyor. Veri aktarımı ve şarj için bir mikro-USB konektörü kullanıyor. Akıllı telefon, 512 GB’a kadar depolama alanına sahip mikro SD kartları barındırabilen özel bir mikro SD kart bağlantı noktasına da sahip.

Cihazın arkasında 8MP ana sensör ve 2MP sensör içeren çift kamera sistemi var. Ön tarafta, selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP’lik bir lens bulunuyor. Diğer özellikler arasında çift SIM 4G desteği, tek bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS ve 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor.

Açık Mavi, Klasik Siyah veya Açık Yeşil renk seçenekleriyle gelen telefon, 80 dolar gibi ucuz bir fiyat etiketiyle görücüye çıkıyor.