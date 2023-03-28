Redmi Buds 4 Özel Harry Potter Versiyonu Satışa Çıktı!

Xiaomi, geçen yıl bir Genshin Impact modeliyle Redmi Airdots 3 Pro kulaklıkları da dahil olmak üzere birkaç eğlenceli özel sürüm telefon ve aksesuar piyasaya sürdü. Bugün, marka başka bir özel baskıyı piyasaya sürdü ve bu sefer özel bir Harry Potter tasarıma sahip Redmi Buds 4 kulaklıkları satışa çıktı. Özelleştirilmiş bir kılıf ile geliyorlar ve her kulaklıkta Harry Potter yara izi bulunuyor.

Redmi, Buds 4’e gerçekten büyüleyici bir görünüm bahşetti ve onları sınırlı sayıda bir koleksiyoncu ürününe dönüştürdü. Kulaklık başlıkları, üzerinde Quidditch maçında kullanılan ünlü top olan altın snitch’in bulunduğu bir kılıf ile birlikte geliyır. Kılıf, genel tasarıma bir stil dokunuşu ekleyen bir deri kaplamaya sahip.

Aynı kompakt oval şarj kutusunu görüyoruz, ancak büyücülük dünyasından bir dokunuşa da sahip. Popüler Hogwarts logosuyle geliyor. Kulaklık başlıkları o kadar çarpıcı görünmüyor; her kulaklıkta popüler Harry Potter yara izi var.

Size hatırlatmak için, Redmi Buds 4 kablosuz kulaklıklar 35dB aktif gürültü azaltma, 3 seviyeli ayarlanabilir derinlik ve çift mikrofonlu AI çağrı gürültü azaltma sunuyor. 10 mm genişliğinde dinamik bir bobine ve özel olarak ayarlanmış Xiaomi akustiğine, 30 saat dayanıklılık ve hızlı şarj özelliklerine sahip.

Tek bir şarj 6 saat dinleme süresi sağlarken, yalnızca 5 dakikalık şarj size 1 saat müzik çalma deneyimi vaat ediyor. MIUI hızlı bağlantı açılır penceresiyle düşük gecikmeli çift iletimi ve Bluetooth 5.2‘yi destekliyor. 31 Mart’ta satışa çıkacak kulaklıkların fiyatı yaklaşık 58 dolar.