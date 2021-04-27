Redmi K40 Game Enhanced Edition Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Yetenekli bir işlemciye sahip herhangi bir normal akıllı telefonu alıp en yeni mobil oyunu oynayabilseniz de, oyun akıllı telefonları sahip oldukları ekstra özelliklerle bu deneyimi daha iyi hale getirir. Daha iyi bir ekran, daha büyük pil kapasitesi, daha hızlı şarj teknolojisi sunarlar. Bugün tanıtılan Redmi K40 Enhanced Edition da bunu bir kanıtı! Gelin Xiaomi’nin ilk oyun akıllı telefon girişimine birlikte göz atalım.

Redmi K40 Game Enhanced Edition

Redmi K40 serisindeki en son ürün, kardeşlerinin tasarımına dayanıyor. Merkezlenmiş delikli ekran tasarımını korurken, arka kamera modülüne özelleştirilebilir bir RGB ışığı ekliyor. Sıkıcı yuvarlak/hap şeklindeki LED flaşı şimşek şeklinde sunuyor, çerçeveye geri çekilebilir düğmeleri ekliyor ve ayrıca hoparlör ızgarası tasarımını değiştiriyor. Aynı zamanda, biraz daha kalın (8,3 mm) bir gövdede önemli ölçüde daha büyük bir pil kapasitesi de vaat ediyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, 6,67 inç esnek bir OLED ekranla geliyor. Ekran 120 Hz yenileme hızına, üç parmak 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına, DCI-P3 renk gamına ve HDR10 + sertifikasına sahip. Üç taraftaki çerçeveler 1,8 mm, çene 2,7 mm kalınlığında. Telefonun her iki yanında Gorilla Glass 5 bulunuyor.

Oyun telefonu için Redmi, MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini tercih ediyor. 6nm yonga setinde, bazı Qualcomm yonga setlerinde gördüğümüz gibi sürücüleri bağımsız olarak yükseltilebilen bir GPU da var. İşlemci, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB depolama alanıyla eşleştiriliyor.

Redmi K40 Gaming Enhanced Edition, arkasında 64MP üçlü kamera kurulumuna sahip. Bu canavar, sektörde ultra düşük dağılımlı optik cam mercek kullanan ilk telefon ünvanına da sahip. 64MP f/1.65 sensör, 8MP 120 derece ultra geniş açılı kamera ve 2MP 40mm makro kamera ile eşleştirilmiş. Kamera uygulaması birçok yazılım özelliğiyle dolu.

Redmi, Redmi K40 Game Enhanced Edition’ın stereo hoparlörü için JBL ile ortaklık kurdu. Telefonda ayrıca Dolby Atmos, Yüksek Çözünürlüklü Ses (kablolu ve kablosuz), 3 mikrofonlu tasarım (üst, yan ve alt) ve x ekseni doğrusal motor bulunuyor. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS (NavIC dahil) ve AAC, LDAC ve LHDC kodeklerini destekliyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition, diğer K40 modellerine göre %12 artışla 5065mAh pil kapasitesine sahip. Ardından, Redmi markalı bir akıllı telefonda en hızlısı olan 67W hızlı kablolu şarj ile eşleştiriyor. Telefon ayrıca Quick Charge 3.0 ve Power Delivery 3.0’ı da destekliyor.

Oyun oynarken bağlı kalmanızı sağlamak için sıvı soğutma ve özel olarak tasarlanmış Wi-Fi ve 5G antenler de var. Beklendiği gibi, oyun deneyiminizi özelleştirmek için açabileceğiniz bir Oyun Modu bulunuyor. Telefon Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çalışıyor. Telefonun fiyatı 308 ile 416 dolar arasında depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor.