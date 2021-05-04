Redmi K40 Gaming Edition, Küresel Lansmana Hazırlanıyor!

Xiaomi’nin fazlasıyla talep gören alt markası Redmi, geçtiğimiz haftalarda ilk oyun telefonunu görücüye çıkardı. Redmi K40 Gaming Edition, beğeniyle karşılandı ve Çin’de satışa sunuldu. Fakat telefonun küresel lansmanı da çok yakında gerçekleşecek gibi görünüyor. Nitekim telefonun küresel modeli Play Console listesinde ortaya çıktı.

Redmi K40 Gaming Edition’ın Play Console listesi, telefknub FHD + çözünürlüğünü, 440ppi piksel yoğunluğunu, Android 11 işletim sistemini, 8 GB RAM’i ve Dimensity 1200 yonga setini desteklediğinden bahsediyor. Cihazın bu ayın sonlarında küresel pazarlarda satışa sunulacağı söyleniyor.

Redmi K40 Gaming Edition, merkezi olarak konumlandırılmış delikli ve 6,67 inç bir OLED ekrana sahip. Ekran 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Cihaz, IP53 sınıfı toz ve su sıçramasına karşı korumayla birlikte geliyor. Ön tarafı ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

K40 Gaming Edition, MIUI 12.5 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve Dimensity 1200 yonga setiyle destekleniyor. Telefon, 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar yerleşik depolama alanıyla birlikte geliyor. Oyun oynamak için fiziksel açılır oyun düğmelerine sahip olduğunu hemen belirtelim.

Önde 16 megapiksel kamera bulunuyor. RGB aydınlatma ile gelen arka kamera kurulumu ise, 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kameraya sahip. Cihazın 5.065mAh bataryası 67W hızlı şarjı destekliyor. Aynı zamanda JBL destekli stereo hoparlör ve yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Telefonun küresel lansmanı için sabırsızlanıyoruz.