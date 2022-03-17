Redmi K40S Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin Redmi markası, K50 Pro ve K50’nin yanı sıra üçüncü bir telefonu duyurdu. Redmi K40S, eski K40 serisine benzer özelliklerle geliyor ve bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip. Gelin bu yeni telefona birlikte bakalım.

Redmi K40S, 6 GB, 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 depolamaya sahip bir Snapdragon 870 işlemciyle birlikte geliyor. 120Hz yenileme hızına ve 1080x2400px çözünürlüğe sahip 6.67 inç E4 AMOLED‘ panelle geliyor. Oyun oynarken dokunmatik örnekleme hızı 360Hz’e kadar ulaşıyor. K40S, K40 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip.

Kamera açısından, 1/2.0 inç Sony IMX582 sensörlü ve optik olarak stabilize lensli; 48MP f/1.8 kamera var. Ayrıca 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro birimi (K40’ta 5 MP makro vardı) var. Eski modelde olduğu gibi, K40S de 20MP selfie kamerasına sahip.

Batarya, Redmi K40 ile aynı 4.500 mAh kapasiteye sahip, ancak K40S daha hızlı 67W şarja sahip (eski telefonun 33W şarj hızının üzerinde). Redmi K40S, dört farklı renkte ve dört konfigürasyonda geliyor: 6/128GB, 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB. Fiyatlar ise yaklaşık 5000 TL’den başlıyor.