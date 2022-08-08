Redmi K50 Extreme Edition Çok Yakında Geliyor

Xiaomi, Redmi K50 Extreme Edition için lansman tarihini yakında onaylayacak. Lansman öncesinde, bazı kaynaklar akıllı telefonun ayrıntılarını ortaya çıkarmak için çok çalışıyor. Yeni bir sızıntı, K50 Extreme Edition‘ın ekran çözünürlüğünü ortaya çıkardı. Cihaz, diğer bazı özelliklerini gösteren Geekbench kıyaslama platformunda da ortaya çıktı.

Önceki raporlar, Redmi K50 Extreme Edition’ın 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Yakın tarihli bir bilgi, ekran altı parmak izi tarayıcısına sahip ilk K50 serisi telefon olacağını ortaya koydu. Bugünkü bilgilerse, ekranının 2712 x 1220 piksel çözünürlüğü destekleyeceğini ortaya koyuyor.

Önceki bilgiler, Redmi K50 Extreme Edition’ın Xiaomi’nin 200 megapiksel kameralı ilk telefonu olacağını iddia etmişti. Bununla birlikte kaynağımız akıllı telefonun 200 megapiksel lense değil, 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM6 ana kameraya sahip olacağını da ortaya koydu. 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro/derinlik yardımcı lens desteği taşıyacak.

K50 Extreme Edition, 120W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil içerecek. Selfie’ler için 20 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Telefon, MIUI 13 tabanlı Android 12 işletim sistemi ile gelecek. Küresel pazarda Xiaomi 12T Pro takma adıyla piyasaya çıkmasını bekliyoruz.