Redmi K50 Pro, daha fazla özellik ile birlikte ortaya çıkıyor

Geçen hafta Xiaomi, K50 serisinin ilk üyesi olarak Redmi K50 Gaming‘i tanıttı ancak normal ve Pro modellerini de bekliyoruz. OnLeaks ve Zoutons’un izniyle Redmi K50 Pro‘nun yeni CAD görüntüleri, telefonu tüm görkemiyle gözler önüne seriyor.

K50 Pro tasarımı, 64MP ana kamera ile arkada üçlü kamera kurulumunu barındıran daha büyük bir kamera adasına sahip K50 Gaming‘den biraz ayrışıyor. Yardımcı modüller ayrıntılı değil, ancak bunlardan birinin ultra geniş bir marko lens olmasını bekleyebiliriz.

Ön tarafta, üstte ortalanmış bir kamera deliği bulunan 6,6 inç düz ekran geliyor. 120Hz tazeleme ve OLED olasılığını bekleyebiliriz, ancak panelin türü veya yenileme hızı hakkında bir açıklama yok. Telefonun listelenen boyutları 163,2 x 76,2 x 8,7 mm‘dir. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 1 yonga setinin bünyesinde olması bekleniyor. Telefonun baz modelleri 6GB RAM ve 128GB depolama ile gelecek.

K50 Pro’nun 120W hızlı şarjlı 4.700 mAh pil ile geleceği ve Android 12 ve Xiaomi’nin MIUI 13‘ü ile birlikte gönderileceği söyleniyor. Telefonun 2022 ortalarında piyasaya çıkması bekleniyor.