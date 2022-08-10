Redmi K50 Ultra Çok Yakında Görücüye Çıkacak

Xiaomi, son birkaç gündür Redmi K50 Extreme Edition‘ın gelişinden bahsediyor. Bugün marka, Weibo kolu aracılığıyla yarın Çin’de piyasaya çıkacağına dair resmi bir onay yayınladı. Telefonun Redmi K50 Ultra olarak tanıtılmasını bekliyoruz.

Marka, Redmi K50 Ultra’nın Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci ile donatılacağını zaten onayladı. Resmi poster, telefonun kamera modülünden bahsediyor. Daha önceki bilgiler, cihazın 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını iddia etmişti.

Ancak yakın tarihli bir bilgi, Redmi K50 Ultra’nın 108 megapiksel Samsung ISOCELL HM6 ana kameraya sahip olacağını ortaya koydu. 8 megapiksel ultra geniş kamera ve 2 megapiksel makro kamera ile geleceği söyleniyor.

Redmi K50 Ultra, merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli 6.7 inç AMOLED ekranla gelecek. 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Cihaz, Android 12 işletim sistemi ve MIUI 13 ile çalışacak.