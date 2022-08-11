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Redmi K50 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Redmi K50 Ultra, TCL CSOT ve Tianma tarafından sağlanan 6.7 inç merkezli delikli 12-bit OLED ekrana sahip. Cihazın arkasında OIS destekli 108MP Samsung ISOCELL HM6 ana sensör, 8MP ultra geniş ünite ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası var. Telefonun fiyatı 445 dolardan başlıyor.

Ayşen Sıla

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Redmi-K50-Ultra

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Xiaomi, bugün resmi olarak Redmi K50 Ultra‘yı piyasaya sürdü. Redmi K50 serisindeki en yeni akıllı telefon, Xiaomi 12/12S serisine biraz benziyor. Ayrıca, bazı ilginç özelliklerle birlikte geliyor. Gelin yeni akıllı telefona birlikte göz atalım.

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Ultra; TCL CSOT ve Tianma tarafından sağlanan 6.7 inç merkezli delikli 12-bit OLED ekrana sahip. Bu panel 2712 x 1220 piksel çözünürlük, 446 PPI, 120Hz yenileme hızı ve 1920Hz PWM karartma vaat ediyor.

Ekran Dolby Vision, DCI-P3 renk gamı, HDR10+ ve Uyarlanabilir HDR’yi destekliyor. SGS düşük yorulma sertifikalı ekran ayrıca donanım düzeyinde düşük mavi ışık moduna sahip.

Redmi-K50-Ultra

Ayrıca telefon, LPPDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve VC sıvı soğutma sistemi ile gelen bir Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci desteği taşıyor. Android 12 tabanlı MIUI 13 ile geliyor.

Cihazın arkasında OIS destekli 108MP Samsung ISOCELL HM6 ana sensör; 8MP ultra geniş ünite ve 2MP makro lensten oluşan üçlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafta ise 20 MP selfie kamerası var.

Redmi-K50-Ultra

Diğer özellikler arasında çift SIM, 5G, WiFi 6; çift bantlı GNSS, NFC, IP53 derecelendirmesi, Dolby Atmos destekli çift stereo hoparlörler, x ekseni doğrusal titreşim motoru ve ekran içi parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonun fiyatı 445 dolardan başlıyor.

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