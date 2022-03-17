Redmi K50 ve Redmi K50 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu yılın başlarında Redmi K50 Gaming ile K50 serisini tanıttıktan sonra Xiaomi; sonunda Redmi K50 ve K50 Pro telefonlarını duyurdu. Pro’nun daha etkileyici kameraları; daha hızlı şarjı ve daha iyi bir işlemcinin yanı sıra 512 GB’a kadar yerleşik depolama alanı olmasına rağmen; telefonlar aynı gövdeyi ve temel özelliklerinin çoğunu paylaşıyor.

Redmi K50 ve Redmi K50 Pro

Redmi K50 Pro, MediaTek’in TSMC‘nin 4nm işlemine dayanan; Dimensity 9000 yonga setine ve 3.05Ghz‘ye kadar saat hızına sahip ARM’nin Cortex-X2 çekirdeğine sahip. Telefon, ısıyı kontrol altında tutmak için yedi katmanlı bir buhar odası soğutma sistemine sahip. Redmi K50 ise, bu ayın başlarında duyurulan Dimensity 8100 işlemciyle geliyor.

Her iki K50 telefonunda da QHD+ (3200 x 1440px) çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç AMOLED paneller bulunuyor. Paneller ayrıca Gorilla Glass Victus desteğine sahip. Ayrıca her iki telefon da aynı 20MP Sony IMX596 selfie kamera sensörünü paylaşıyor.

Redmi K50 Pro, büyük bir Samsung 1/1.52 inç sensör kullanarak; OIS özellikli 108MP ana kamera getiriyor. 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Bu arada Redmi K50, OIS özellikli 48MP Sony IMX 582 ve aynı 8MP ultra geniş ve 2MP makro kamerayı getiriyor.

Her iki telefon da Bluetooth 5.3 bağlantısı, NFC ve MIUI 13 standına sahip. Redmi K50 Pro, pili sadece 19 dakikada dolan 120W hızlı şarjlı 5.000mAh pil alıyor. Ayrıca K50, 67W şarj ile daha da büyük 5.500mAh pil alır. Telefonun fiyatı 472 dolardan başlıyor.