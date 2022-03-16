Redmi K50 OIS Destekli 108 MP kamera ve 512 GB dahili Hafıza ile yarın tanıtılacak

Redmi K50 serisi yarın geliyor ve Xiaomi markası, lansmanda neler beklendiği hakkında daha fazla ayrıntılar ortaya koydu. Telefonlar üç renkte gelecek ve ana kameradaki OIS ve 512 GB depolama seçeneği de dahil olmak üzere Redmi amiral gemilerine yeni özellikler getirecek.

Marka ayrıca Redmi K50 telefonlarının renklerini de açıkladı. Telefonlar Siyah, Beyaz ve Yeşil renklerde satılacaklar. Siyah olan, aydınlatma altında şık ve parlak bir tasarıma sahip olacak ve bu da düz siyah telefona biraz gösteriş katacak.

Weibo’da gerçek hayattan görüntüler paylaşıldı, yeni boya ne kadar çekici ve ışıltılı olduğunu ortaya koydu ve görüntüler ayrıca Redmi K50 Pro‘nun MIUI 13 ile kutudan çıkarılacağını da ortaya koydu.

Normal Redmi K50‘nin Çin’de agresif bir fiyat etiketi ile geleceği, Pro ve Pro+ modellerinin ise bir kez daha tüm birinci sınıf teknik özelliklere sahip gerçek amiral gemileri olacağı söylentileri var.

Şirket, telefonu ve “acımasız” performansını tanıtmak için Çinli bir ünlü olan Wang Yibo ile ortaklık kuruyor. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi gibi nihai detaylarını görmek için yarına kadar beklememiz gerekiyor.