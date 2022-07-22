Redmi K50i’nin İlk Satışı Bugün Başladı!

Redmi K50i 5G, Hindistan’da ilk kez satışa çıkacak. Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu, merakla beklenen Amazon Prime Day Sale 2022 sırasında piyasaya çıkacak. Gelin fiyatına ve özel lansman tekliflerine bir göz atalım.

Öncelikle akıllı telefondan bahsedecek olursak; 144Hz yenileme hızına, HDR10 ve Dolby Vision destekli 6,6 inç Full HD+ LCD panele sahip. Cihaz, 8 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile geliyor. Ayrıca bir MediaTek Dimensity 8100 işlemciye sahip. Arka tarafta, 64 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alıyor. Ayrıca 2 megapiksel makro sensör içeren üçlü kamera kurulumuna sahip.

Bu arada, ön tarafta 16 megapiksel selfie kamera var. Cihaz, aynı zamanda 67W hızlı şarjı da destekleyen büyük bir 5.080mAh pil ile çalışıyor. Diğer özellikler arasında USB Type C bağlantı noktası ve IR Blaster gibi özellikler de var. Aynı zamanda parmak izi tarayıcı, 3,5 mm kulaklık jakı, ve Android 12 tabanlı MIUI 13 yer alıyor.

Bağlantı kısmında ise çift SIM, 5G, Bluetooth 5.3, WiFi 6, NFC, GPS, Glonass ve Galileo var. Redmi K50i, Hindistan’da Quick Silver, Stealth Black ve Phantom Blue gibi çeşitli renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak. Fiyatı ise indirimle 325 dolardan başlıyor.