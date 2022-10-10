Redmi K60 Serisi Gümbür Gümbür Geliyor

Geçen Ağustos ayında Redmi K50 Ultra‘nın piyasaya sürülmesinden sonra Xiaomi’nin nihayet Redmi K50 serisi ile işi bitmiş oldu. Şirketin, Redmi K60 serisi adı verilen yeni nesil amiral gemileri üzerinde çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Yeni bir rapor, serideki bir cihazın hızlı şarj etme yeteneklerini ortaya çıkardı. Rapora göre, telefonun iki şarj çeşidi olacak – 67W kablolu + 30W kablosuz ve 120W kablolu + 30W kablosuzun yükseltilmiş versiyonu.

Bir şirketin iki farklı hızlı şarj modelinde bir akıllı telefon piyasaya sürmesi ilk değil fakat ilk kez bir Redmi akıllı telefonu bu hızlı şarj desteğini sunacak. 67W modelinin 120W modeline kıyasla daha büyük bir pile sahip olmasını bekleyebiliriz.

Önceki raporlar, serinin Snapdragon 8+ Gen 1 ve yakında çıkacak Snapdragon 8 Gen 2 işlemcilere sahip telefonları içereceğinden bahsetmişti. Serideki en üst düzey teklif, 2K ekran paneliyle piyasaya çıkacak.

Ayrıca Sony IMX766 sensörünün değiştirilmiş bir versiyonu olan 50MP ana kamera sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Seri ayrıca bir ekran altı parmak izi sensörü ve bazı etkileyici hızlı şarj teknolojisi içerebilir.