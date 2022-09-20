Redmi K60, Tasarımda iPhone 14’ten İlham Alacak

iPhone 14 serisinin lansmanı ile Apple nihayet yeni Dinamik Ada bildirim sistemi ile Pro serisi modellerinin tasarımında büyük bir değişiklik getirdi. Ancak, diğer akıllı telefon markalarının benzer bir özelliği benimseme konusunda hızlı olabileceği ve Xiaomi’nin ilklerden biri olabileceği görülüyor.

Apple’ın iPhone 14 Pro serisi, Face ID teknolojisi ve selfie kamerası için bir kesme özelliğine sahip. Ancak bu, bildirimler ve diğer giriş işlevleri için çeşitli uygulamalarla çalışmak üzere optimize edilmiş Dinamik Ada’yı etkinleştirdiği için ek bir amaca da hizmet ediyor. Şimdi, Xiaomi’nin MIUI geliştiricileri, yeni Redmi K60’da böyle bir özellik sunmak için şimdiden çalışıyor gibi görünüyor.

Sosyal medya platformunda, Dinamik Ada benzeri özelliğin uygulanması için çok sayıda kullanıcı olumlu yanıt verdi. Bu arada, MIUI geliştiricileri, müzik kontrollerine ve diğer şeylere izin verecek böyle yeni bir bildirim sistemi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Bununla birlikte, bunun hala doğrulanmamış bir rapor olduğunu ve Redmi K60’ın Dinamik Ada benzeri bir bildirim sistemine sahip olduğunun kesin olmadığını belirtelim. Yakında her şeyi göreceğiz.