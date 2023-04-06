Redmi K60 Ultra, Bu Yıl Sonu Satışa Çıkacak!

Xiaomi alt markası Redmi, Redmi K60 serisini geçen yıl Aralık ayında piyasaya sürmüştü. Markanın K60 Ultra modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Redmi K50 Ultra‘nın üst modeli olarak gelmesi bekleniyor. Fakat telefonun lansman tarihiyle ilgili farklı detaylar var.

Redmi K60 Ultra, 144Hz yenileme hızına sahip 1.5K ekranla gelecek. Weibo kullanıcısından gelen yeni bilgiler, akıllı telefonun gücünü MediaTek’in henüz duyurulmamış olan ve önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi beklenen Dimensity 9200+ işlemcisinden alacağını ekliyor.

Cihazın ayrıca 120W hızlı şarjı destekleyeceği bildiriliyor. Ayrıca kaynağımız, Redmi K60 Ultra’nın 2023’ün üçüncü çeyreğinde, yani Temmuz-Eylül arasındaki dönemde piyasaya çıkacağını belirtiyor.

Şu anda Redmi K60 Ultra hakkında ek bir bilgi yok. Öte yandan Xiaomi alt markası bugün Avrupa’da Redmi Note 12S ve Note 12 Pro 4G akıllı telefonlarını duyurdu. Her ikisi de bir FHD+ AMOLED ekranla geliyor ve güçlü kameralar sunuyor. Bunun ışığında Redmi K60 Ultra’nın da üst düzey kameralarla satışa çıkmasını bekliyoruz.