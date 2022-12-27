Redmi K60 ve Redmi K60 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi nihayet yeni Redmi K60 serisini piyasaya sürdü. Yeni seride Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60E yer alıyor. Bu gönderide standart ve pro modeli ele alacağız. Standart model bir Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci getirirken, Pro modeli en yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemci içeriyor. Her iki model de benzer şekilde harika bir ekran, pil ve kamera kurulumu sunuyor.

Redmi K60 Pro

Üst düzey Redmi K60 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 2K ekrana, 1400nit‘e ulaşan en yüksek parlaklığa, 68,7 milyar renge ve bir P3 renk gamına sahip. Telefon, Qualcomm’un LPDDR5 RAM ve UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş en son Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 5000mm² süper geniş VC ısı dağıtım sistemi ile donatılmış.

Telefonun arkasında OIS ve EIS’li 50MP Sony IMX800 ana sensörden oluşan üçlü bir kamera sistemi bulunuyor. Ayrıca 8 MP ultra geniş birim ve 2 MP derinlik sensörü var. Ön tarafta 16 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Cihaz, Android 13 tabanlı MIUI 14’ü önyüklüyor. Çift SIM, 5G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC ve USB Type-C gibi olağan bağlantı seçenekleriyle birlikte geliyor. Redmi K60 Pro, 120W hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj ile 5000mAh pil içeriyor. Bir ekran altı parmak izi tarayıcısı alıyor. Siyah, Camgöbeği ve Beyaz renklerle gelen telefonun fiyatı 475 dolardan başlıyor.

Redmi K60

Serinin standart modeli, profesyonel modelle aynı harika ekranı sunuyor, yani 1400 nit maksimum parlaklığa, 68,7 milyar renge, P3 renk gamına ve 1920 Hz PWM yüksek frekanslı Karartmaya sahip 6,67 inçlik bir panele sahip. Ekran ayrıca bir ekran altı parmak izi sensörüyle geliyor.

Redmi K60, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile eşleştirilmiş eski ama yetenekli Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından destekleniyor. 67W kablolu hızlı şarj ve 30W kablosuz şarj özellikli devasa 5500mAh pile sahip.

Kamera bölümünde, akıllı telefon OIS’li 60MP ana kamera, 8MP ultra geniş lens ve 2MP makro lense sahip. Telefon, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile çıkıyor. Siyah, Beyaz, Camgöbeği ve Mavi renklerle gelen telefonun fiyatı 360 dolardan başlıyor.