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Akıllı Telefon

Redmi K70 Ultra, 24GB RAM ve 1TB Depolama Sunacak!

Ayşen Sıla Ayşen Sıla
11 Temmuz 2024
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redmi k70 ultra

Xiaomi, merakla beklenen Redmi K70 Ultra telefonu için yüksek depolama seçeneğini doğruladı. Xiaomi’nin üst düzey yetkililerinden Wang Teng, son zamanlarda Weibo üzerinde çevrimiçi sorulara yanıt vererek telefonun 24GB RAM ile 1TB depolama sunacağını açıkça belirtti.

Redmi K70 Ultra, bu ay piyasaya sürülecek ve etkileyici özelliklere sahip olacak. Güçlü bir MediaTek Dimensity 9300+ işlemciye sahip olan telefon, yeni nesil 1.5K C8+ düz ekranı tanıtan ilk telefon olacak. Bu ekran, üst ve yan kenarların yaklaşık 1.7mm olduğu aşırı dar çerçeve tasarımına sahip, alt çerçeve ise biraz daha kalın olan 1.9mm kalınlığı vaat edecek.

Arka kamera kurulumu, K70 serisinin imza niteliğindeki yatay dikdörtgen DECO tasarımını sürdürüyor ve optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli 50 megapiksel ana kameraya sahip. Redmi K70 Ultra ile ilgili sızıntılar son zamanlarda bolca yaşandı.

redmi k70 ultra

Dün, cihazın “Buz Camı” renk seçeneği ortaya çıktı ve cihaz için benzersiz bir soğutma çözümü de doğrulandı. Ancak kullanıcılar, lansman için çok uzun süre beklemek zorunda kalmayacaklar, çünkü lansman çok yakında ve Redmi hayranları heyecanlı.

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