Ana Sayfa » Akıllı Telefon Redmi K80 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 ile Geliyor Akıllı Telefon Redmi K80 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 ile Geliyor Emine Emre 4 Görüntüleme

Redmi’nin şu andaki gözdesi K70 serisi ve marka bu seriyi K70 Ultra ile tamamlamayı planlıyor. K70 Ultra Temmuz ayının sonlarına doğru tanıtılacak ve ardından yeni gelecek olan seri ise K80 olacak. K80 serisinin gelmesine daha uzun zaman var ancak sızıntılarla gündeme düştü bile. Redmi K80 serisi özellikleri ortaya çıktı; Snapdragon 8 Gen 4 ile gelecek. İşte ayrıntılar.

Redmi K80 Serisi Özellikleri Ortaya Çıktı: Snapdragon 8 Gen 4 ile Geliyor

K70 Ultra amiral gemisi modeli ile seriyi tamamlayacak olan redmi, K80 serisi için kolları sıvadı. Redmi 2024 Eylül ayında Redmi Note 14 modelinin tanıtımını gerçekleştirdikten ve piyasaya sunduktan sonra K80 serisi için ivmeyi artıracak. Akıllı telefon piyasasında hem uygun fiyatlı hem de amiral gemisi cihazları ile büyük bir pazar payına sahip olan marka, rekabetçi fiyatları ile en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasında yer alıyor.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Redmi K80 ve K80 Pro modelleri kısa bir zaman önce 24122RKC7C ve 24127RK2CC model numaraları ile görüntülenmişti. Bunun ardından Weibo’da K80 serisinin özellikleri ortaya çıktı. Bu kapsamda cihazların en merak edilen özelliklerinden olan işlemci özellikleri belli oldu. Redmi K80 modeli için Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini, K80 Pro modeli içinse Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayı planlıyor.

K80 Pro Özellikleri Nasıl Olacak?

Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinin henüz piyasaya çıkmadığını ve bu yılın sonlarına doğru çıkacağını belirtelim. İşlemci çıktığında Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi olacak. Serinin sızıntılarla gündeme gelen diğer özellikleri arasında bazı ekran nitelikleri de bulunuyor. Bu kapsamda Redmi K80 Pro’nun 2K çözünürlüğe sahip bir düz panelle gelmesi bekleniyor. Ayrıca cihazın ekranına gömülü ultrasonik parmak izi okuyucu da bulunacak.

K80 Pro ana kamera kısmında 50 MP’lik bir sensör barındıracağı söylenen cihazda 3x zoom yapabilen bir telefoto kamera da bulunacak. Cihazın batarya kısmı da oldukça iyi özelliklere sahip. 5500 mAh değerinde bir pil ile gelecek olan K80 Pro’nun, 120 W hızlı şarj desteği de sunacağı söylenmekte.

Küresel Pazara POCO F7 ve F7 Pro Olarak Sunulacak

Redmi K80 modeli özellikleri hakkında işlemcisi dışında çok fazla bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte K80’in K80 Pro’ya yakın özelliklerle geleceği düşünülmekte. Çin pazarında cihazlar K80 ve K80 Pro isimleri ile piyasaya sürülseler de küresel pazara POCO F7 ve F7 Pro olarak çıkacaklar. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen telefonların ilgi çekeceği düşünülmekte. Redmi K80 ve K80 Pro fiyat bilgileri ise henüz belli değil.